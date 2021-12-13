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8 минут назад

Блинкен назвал основополагающее условие для вступления Украины в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна соответствовать требованиям альянса, если хочет вступить в НАТО, пишет РИА Новости.

Блинкен назвал основное условие для вступления Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса», — сказал Блинкен в интервью NBC .

Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года были приняты изменения в конституцию страны, где закреплен курс в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украине для вступления в организацию необходимо достигнуть ряда критериев, и на это уйдет большое количество времени. По мнению экспертов, Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшие 20 лет.

В мире,Энтони Блинкен,Андерс Расмуссен,НАТО,ЕС,телеканал NBC,РИА Новости,
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