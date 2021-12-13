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33 минуты назад

Умер первый пациент с омикроном

В Великобритании от штамма коронавируса «омикрон» скончался первый пациент. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет РИА Новости.

Ранее о случаях смерти заболевших штаммом B.1.1.529 не сообщалось.

В конце ноября всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство и назвала его буквой греческого алфавита «омикрон».

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Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии и сместивший "альфу", однако ученые допускают, что B.1.1.529 придет ему на смену.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал скорость распространения омикрон-штамма феноменальной.

"Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. (Число заболевших - Прим. ред.) удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений", - сказал Джавид.

В мире,Видео,Борис Джонсон,РИА Новости,
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