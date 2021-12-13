Умер первый пациент с омикроном

"Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. (Число заболевших - Прим. ред.) удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений", - сказал Джавид.