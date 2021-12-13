ЕС нанес санкционный удар по российским наемникам

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14 минут назад

Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера

Европейский союз ввел санкции против частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

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Фото: ReutersReuters

Меры ввели против четырех юридических и восьми физических лиц, рассказали агентству. Источник не уточнил, о ком конкретно идет речь.

Кроме того, санкции ввели против лиц, «препятствующих демократическому процессу» в Мали. Информация об этом подтверждается на сайте Совета ЕС.

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Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС позднее в течение дня.

В мире,Армия,Совет Европы,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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