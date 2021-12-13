Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная-2021»

21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху стала победительницей конкурса Miss Universe. Об этом сообщает РИА Новости.

Финальный этап мероприятия, празднующего в этом году свое 70-летие, состоялся в израильском курортном городе Эйлат — это первый раз, когда победительницу конкурса выбирают в этой стране Сандху получила корону от своей предшественницы Андреа Меса, которая родом из Мексики.

Сама Харнааз стала третьей гражданский Индии, которая была удостоена этого титула за все время существования конкурса. Девушка работает администратором, а в свободное время подрабатывает моделью и актрисой.

Кроме того, Сандху занимается общественной деятельностью и выступает за расширение прав женщин. Модель интересуется проектами в сфере защиты окружающей среды и является сторонницей ограничения выбросов углекислого газа.