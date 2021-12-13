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33 минуты назад

В ФРГ посчитали «Северный поток — 2» несоответствующим регламенту Евросоюза

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» продолжается, но пока не соответствует регламенту Евросоюза.

ФРГ: «Северный поток — 2» не соответствует регламенту ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы... прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики... На данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — приводит ТАСС заявление Бербок.

По её словам, проект пока не соответствует нормам ЕС.

Для того, чтобы запустить перекачку газа, оператору трубопровода нужно получить одобрение немецкого регулятора на соответствие Газовой директиве ЕС по вопросам законодательства и безопасности.

Госсекретарь США пригрозил остановкой "Северного потока - 2"

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц выступил за сохранение транзита российского газа через Украину.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов также прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2».
В мире,Северный поток 2,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Владимир Чижов,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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