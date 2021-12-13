Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» продолжается, но пока не соответствует регламенту Евросоюза.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы... прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики... На данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — приводит ТАСС заявление Бербок.

По её словам, проект пока не соответствует нормам ЕС.

Для того, чтобы запустить перекачку газа, оператору трубопровода нужно получить одобрение немецкого регулятора на соответствие Газовой директиве ЕС по вопросам законодательства и безопасности.