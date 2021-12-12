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28 минут назад

В США назвали «рычаг воздействия» на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил, что у проекта «Северный поток-2» начнутся проблемы, если Россия начнет военную операцию против Украины. Об этом он заявил в эфире телеканалу NBC.

В США назвали «рычаг воздействия» на Россию
Фото: ReutersReuters

«На самом деле, это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент [России Владимир] Путин хочет, чтобы через этот трубопровод пошел газ», - сказал Блинкен.

Американский госсекретарь отметил, что ему трудно представить, что этот проект начнет действовать, если «Россия возобновит агрессию против Украины». В связи с этим Блинкен рекомендовал российскому президнету учитывать это обстоятельство, когда он принимает решение о следующем шаге.

Масштабными последствиями за военную агрессию против Украины России пригрозили также главы МИД стран-членов G7.

На Западе утверждают, что Россия стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Москва обвинения в готовящемся вторжении отвергает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение.

В мире,Энтони Блинкен,Дмитрий Песков,МИД,телеканал NBC,
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