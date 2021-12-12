В Белоруссии арестовали и отправили в СИЗО мать активиста: видео

Белоруссии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против 56-летней жительницы Полоцка Гаянэ Ахтиян, матери покинувшего страну активиста Романа Халимова. Об этом сообщает «Новая газета».

Женщину задержали после обыска и отправили в СИЗО на десять суток по статье о неповиновении сотруднику милиции. Она также стала подозреваемой по уголовному делу о массовых беспорядках. Сейчас она находится в минском изоляторе на улице Окрестина.

При этом в одном из Telegram-каналов появилось видео, которое как утверждают авторы, снятое во время обыска в доме Ахтиян.

На кадрах люди в масках ломают дверь квартиры и с криками проникают внутрь. При этом действие в начале сопровождается фразой "Родители в ответе за своих детей...". Испуганная женщина в очках и розовой кофте стоит на коленях. У ее спрашивают: «Почему двери не открывала?»

Затем видеоряд сменяется фото Ахтиян на улице с бело-красно-белым флагом. Также демонстрируется бита, книги и предмет, похожий на автомат Калашникова.

В конце ролика Гаянэ Ахтиян говорит, что находится у силовиков «по подозрению в массовых беспорядках» и признает свою вину.