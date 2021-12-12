На Украине заявили о дефиците хлеба и угля

Бывший вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что из страны было вывезено порядка 80% запасов пшеницы, а резерв угля достиг исторического минимума. Об этом он рассказал в эфире «5 канала».

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«По официальным данным, трейдерами было вывезено из Украины 80% нового урожая продуктовой пшеницы. Пшеницы, которую мы употребляем в виде разных товаров. 20%, которые остались», — рассказал Розенко.

Он подчеркнул, что даже «во время войны 2014–2016 годов» запас угля никогда не был меньше 1,5 млн тонн. По словам политика, в текущий момент на украинских складах около 300 тыс. тонн угля. Бывший вице-премьер утверждает, что это количество появилось только благодаря экс-депутату Рады и предпринимателю Ринату Ахметову, который «привез пару кораблей с углем».

Розенко добавил, что за прошедший год коммунальные услуги на Украине подорожали в 1,5 раза.