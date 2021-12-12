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9 минут назад

На Украине назвали оказавшийся на грани катастрофы регион

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Шахов заявил, что Луганская область находится на грани «техногенной катастрофы» из-за прекращения поставок угля. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина-24».

Назван оказавшийся на грани катастрофы украинский регион
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, с 2014 года в регион не возят уголь на местную ТЭС.

«На ТЭС осталось всего 30 тысяч тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит», — сказал он.

За семь лет железную дорогу, по которой должны были возить уголь, так и не построили, отметил он. Жизни 12 тыс. человек сейчас находятся под угрозой, добавил Шахов. Также могут пострадать больницы, школы и детские сады региона, считает он.

На Украине захотели «вернуть» два российских региона

Ранее депутат Верховной рады Украины Инна Совсун назвала совершенно безответственным заявление президента страны Владимира Зеленского о возможном референдуме по Донбассу. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Украина 24».

Она отметила, что она лично и члены ее партии «Голос» относятся к предложению Зеленского крайне негативно.

До этого Зеленский заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу.

Он добавил, что существует возможность создания отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

В мире,Сергей Шахов,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,
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