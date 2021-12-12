В США рассказали об опасной эре международных отношений

Украинский кризис стал предшественником нового мирового порядка и положил начало опасной эре международных отношений. Старший научный сотрудник Брукингского института и соавтор книги «Афтершоки: политика пандемии и конец старого мирового порядка» Томас Райт рассказал The Atlantic о конце однополярного мира во главе с США.

Фото: Shutterstock Shutterstock

По словам эксперта, присоединение Крыма, интервенция в Сирию, строительство искусственных островов Китаем в Южно-Китайском море, использование военной мощи Турцией свидетельствует об изменении внешнеполитической среды. «Соединенные Штаты могли относиться, а иногда и относились к геополитическим интересам соперничающих или даже дружественных держав как к второстепенному делу. Больше так поступать они уже не могут», — считает Райт.

По словам ученого, решение президента России Владимира Путина сосредоточить войска на границе с Украиной необходимо для возобновления реальной дискуссии о выполнении Минских соглашений и будущем европейской безопасности. Райт считает, что российская сторона будет использовать военную силу в качестве инструмента принуждения, если переговоры зайдут в тупик.

«Этот кризис имеет отношение не только к Минским договоренностям или спору между Россией и Украиной. Речь идет о том, что перед нами возникает реальная перспектива увидеть резкую эскалацию военной конфронтации между крупными державами, которая потрясет международный порядок до самого основания», — заключил эксперт.