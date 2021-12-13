ЦИК Приднестровья утвердил итоги выборов президента

"Признать избранным президентом Приднестровской Молдавской Республики Красносельского Вадима Николаевича, получившего 113 620 голосов избирателей, что составляет 79,42 процента - более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - сказано в постановлении, опубликованном в понедельник на сайте учреждения. В нем говорится о решении признать выборы "состоявшимися и действительными" и выдать Красносельскому удостоверение об избрании.

Также ЦИК принял решение отклонить поступившие жалобы со стороны граждан, оспаривающих итоги выборов. Они касались отсутствия в бюллетенях графы "против всех" и решения убрать в кабинах для голосования одну из четырех шторок. Члены ЦИК постановили оставить жалобы без удовлетворения, так как "нормы избирательного законодательства не регламентируют количество шторок, одна из которых была убрана, чтобы улучшить проветривание по предписанию оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией". Также было отмечено, что требования заявителей противоречат избирательному кодексу, который на выборах президента не предусматривает наличие в избирательных бюллетенях графы "против всех".