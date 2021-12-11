"Ностальгия по русским солдатам": Талибан и ИГИЛ берут в окружение Ташкент

Самые разные источники свидетельствуют, что кровопролитие в Афганистане усиливается, и Талибан, захвативший в августе силой власть, сам оказался в положении свергнутого им правительства Ашрафа Гани – в смысле борьбы за контроль над территориями.

Фото: Reuters Reuters

Руководство так называемого Исламского Эмирата Афганистан так и не смогло подавить Афганский национальный фронт сопротивления в Панджшере, несмотря на карательные операции. Генерал Халид Амири, бывший командующий разбежавшейся армии, был назначен командиром базы в Чамалорде – самой важной военной базы Сил Сопротивления.

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Повстанческое ополчение северного Альянса, которым правят Масуд-младший и Амрулла Салех, тоже стремительно набирает силу и уже контролирует часть территории в округе Абшар провинции Панджшер. Афганские соцсети пишут, что в этих местах идут ожесточенные столкновения. Есть многочисленные сообщения о том, будто талибы понесли тяжелые потери в районе Анабы. В аккаунте организации @WeAreNRF (в поддержку мирного Афганистана) говорится, что «Панджшер, бьющееся сердце Афганистана, скоро будет освобожден».

Но самое опасное, что угрожает власти Талибана, заключается в резком усилении ИГИЛ, отряды которого начали теснить боевые соединения Исламского Эмирата Афганистан. Как пишет газета South China Morning Post (считается одним из самых ценных источников информации в Юго-Восточной и Центральной Азии), «быстро нарастающая волна террористических нападений в Афганистане и Пакистане со стороны регионального отделения "Исламского государства" (Вилаят Хорасан или ИГИЛ-Х) предполагает, что джихадистская группировка методично использует политические возможности, чтобы утвердиться в качестве Сил главного сопротивления режиму талибов в Кабуле и их союзников в Пакистане».

В период с 18 сентября по 30 ноября боевики ИГИЛ-Х совершили 76 крупных нападений на отряды Талибана, что составляет примерно 85 процентов от общего числа боев в Афганистане за это время. Для сравнения: согласно данным шведского специалиста по радикальным группам в Афганистане и Пакистане Абдуллы Саида, таких боестолкновений за весь 2020 год было всего восемь.

По мнению эксперта, Талибан проигрывает информационную войну группировке ИГИЛ-Х, чьи пропагандисты смогли «доказать» местным джихадистам, что правительство Исламского Эмирата – это «американские проститутки». Даже без солидного внешнего денежного вливания, движение Вилаят Хорасан смогло привлечь порядка 2 тысяч боевиков, главным образом, убежденных врагов Талибан. У многих есть личные счеты, что мотивирует даже больше, чем доллары.

Эксперты опасаются, что сейчас подключатся более мощные источники финансирования, чтобы еще больше расшатать ситуацию. Правда, мало кто из аналитиков верит, что ИГИЛ-Х удастся серьезно подвинуть Талибан, хотя бы потому, что в Афгане не так уж много мусульман-салафитов, той же ветви суннитского ислама, что и (иракско-сирийское) «Исламское государство». Они явно представляют меньшинство в стране, получившей название «кладбище империй».

Именно поэтому наибольшую опасность конфликт между Талибаном и ИГИЛ представляет для соседних государств, прежде всего бывших советских центральноазиатских республик. И вот почему!

Исламский Эмират Афганистан все больше трансформируется в религиозно-националистическое государство, контролируемое исключительно пуштунами. Да, во власти есть местные таджики и узбеки, но их постепенно смещают с должностей. Между тем, Вилаят Хорасан, остро нуждающийся в подпитке, напротив, претендует на преодоление этнических разногласий, фракционности и даже государственных границ.

Учредитель сайта Militant Wire политолог Лукас Уэббер, специализирующийся на геополитике и насильственных негосударственных акторах, пишет, что сейчас идет все больше сигналов, что вербовщиками ИГИЛ-Х созданы достаточно эффективные ячейки в Узбекистане, в том числе и потому, что официальный Ташкент поддерживает контакты с Талибаном для обеспечения своей безопасности.

По информации Уэббера, в 2015 году произошел вооруженный конфликт между Талибаном и запрещенным в России Исламским движением Узбекистана (ИДУ)***, созданным в 1996 году бывшими членами ряда преследуемых в Узбекистане политических партий и движений. Различные источники сообщили, что в провинции Забуль талибы устроили этническую чистку. Убитый в том же году Хафиз Саид Хан, активный член ИГИЛ, заявил, что «вероломный, ненормальный, националистический Талибан замучил узбеков, в том числе беззащитных женщин и детей, в ходе преступной резни».

Короче, в Афгане сегодня имеет место межэтнический конфликт «пуштуны vs узбеки», причем он усиливается, как считает, например, американское издание Eurasianet. При этом Талибан и руководство Узбекистана проводят регулярные и даже дружеские встречи на высоком уровне для обсуждения вопросов торговли и гуманитарной помощи. Так, 7 октября Абдулазиз Камилов, министр иностранных дел Узбекистана, встретился в Кабуле с главой МИД временного правительства Афганистана Амиром Ханом Муттаки. Стороны обсудили текущую ситуацию в стране, после чего глава МИД Узбекистана заявил, что Ташкент заинтересован в тесном сотрудничестве с Кабулом.

С учетом того, что в самом Узбекистане очень многие ненавидят, хоть и боятся свою коррумпированную власть, такие контакты имеют противоположный эффект. Возможно, именно поэтому узбекский филиал ИГИЛ вполне успешно продвигает пропаганду пуштунской ненависти к узбекам, которые якобы подвергаются этническим чисткам в Афганистане. Короче, сторонники Вилаята Хорасан показывают пальцем на Мирзиёева, президента Узбекистана, и муллу Мохаммада Хасана Ахунда, возглавляющего Исламский Эмират Афганистан, и говорят, что «эти двое» заодно с американцами, поэтому давят «правильный» ислам и являются еретиками-предателями.

И в самом деле, сейчас в Сети «гуляет» множество роликов, где пуштуны-талибы казнят игиловцев-узбеков, на фоне того, как руководство Талибана встречается с представителями США в Дохе.

Лукас Уэббер считает, что ИГИЛ-Х удалось сформировать среди многих узбеков отрицательное мнение как к своим властям во главе Мирзиёева, так и к националистическому Талибану. В частности, в Ташкенте среди молодежи стали вирусными фото «жестокого убийства талибами невинных узбекских беженцев, включая женщин и детей». Популярны также видеоролики, на которых «воинствующие узбеки вступают в отряды Исламского государства и воюют с неверными». Широко постятся комментарии, в которых говорится, что сотни, если не тысячи узбеков стекались из Узбекистана к «халифату» в Сирии и Ираке.

Автор Militant Wire уверен, что националистически-религиозная пропаганда несет куда большую опасность, чем отдельно националистическая и религиозная. Ташкенту в этой ситуации разумно было бы осудить или во всяком случае призвать к расследованию «этнические чистки», тем более фото- и видеодоказательства, если верить Уэбберу, и впрямь имеются. В противном случае, не исключается реальная подпитка ИГИЛ-Х боевиками из самого Узбекистана, тогда как Талибан, можно даже не сомневаться, начнет геноцид узбеков на своей территории.

Это в свою очередь еще больше усилит влияние местных джихадистов с прицелом уже на захват власти в Ташкенте. Не случайно среди тамошней интеллигенции крепнет ностальгия по СССР и русским солдатам, охраняющим их покой в прошлом, хотя бы потому, что растет страх перед религиозными фанатиками.

* Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.