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37 минут назад

Плохо без русских солдат: Талибан* и ИГИЛ** берут в окружение Ташкент

Самые разные источники свидетельствуют, что кровопролитие в Афганистане усиливается, и Талибан, захвативший в августе силой власть, сам оказался в положении свергнутого им правительства Ашрафа Гани – в смысле борьбы за контроль над территориями.

"Ностальгия по русским солдатам": Талибан и ИГИЛ берут в окружение Ташкент
Фото: ReutersReuters

Руководство так называемого Исламского Эмирата Афганистан так и не смогло подавить Афганский национальный фронт сопротивления в Панджшере, несмотря на карательные операции. Генерал Халид Амири, бывший командующий разбежавшейся армии, был назначен командиром базы в Чамалорде – самой важной военной базы Сил Сопротивления.

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Повстанческое ополчение северного Альянса, которым правят Масуд-младший и Амрулла Салех, тоже стремительно набирает силу и уже контролирует часть территории в округе Абшар провинции Панджшер. Афганские соцсети пишут, что в этих местах идут ожесточенные столкновения. Есть многочисленные сообщения о том, будто талибы понесли тяжелые потери в районе Анабы. В аккаунте организации @WeAreNRF (в поддержку мирного Афганистана) говорится, что «Панджшер, бьющееся сердце Афганистана, скоро будет освобожден».

Но самое опасное, что угрожает власти Талибана, заключается в резком усилении ИГИЛ, отряды которого начали теснить боевые соединения Исламского Эмирата Афганистан. Как пишет газета South China Morning Post (считается одним из самых ценных источников информации в Юго-Восточной и Центральной Азии), «быстро нарастающая волна террористических нападений в Афганистане и Пакистане со стороны регионального отделения "Исламского государства" (Вилаят Хорасан или ИГИЛ-Х) предполагает, что джихадистская группировка методично использует политические возможности, чтобы утвердиться в качестве Сил главного сопротивления режиму талибов в Кабуле и их союзников в Пакистане».

В период с 18 сентября по 30 ноября боевики ИГИЛ-Х совершили 76 крупных нападений на отряды Талибана, что составляет примерно 85 процентов от общего числа боев в Афганистане за это время. Для сравнения: согласно данным шведского специалиста по радикальным группам в Афганистане и Пакистане Абдуллы Саида, таких боестолкновений за весь 2020 год было всего восемь.

По мнению эксперта, Талибан проигрывает информационную войну группировке ИГИЛ-Х, чьи пропагандисты смогли «доказать» местным джихадистам, что правительство Исламского Эмирата – это «американские проститутки». Даже без солидного внешнего денежного вливания, движение Вилаят Хорасан смогло привлечь порядка 2 тысяч боевиков, главным образом, убежденных врагов Талибан. У многих есть личные счеты, что мотивирует даже больше, чем доллары.

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Эксперты опасаются, что сейчас подключатся более мощные источники финансирования, чтобы еще больше расшатать ситуацию. Правда, мало кто из аналитиков верит, что ИГИЛ-Х удастся серьезно подвинуть Талибан, хотя бы потому, что в Афгане не так уж много мусульман-салафитов, той же ветви суннитского ислама, что и (иракско-сирийское) «Исламское государство». Они явно представляют меньшинство в стране, получившей название «кладбище империй».

Именно поэтому наибольшую опасность конфликт между Талибаном и ИГИЛ представляет для соседних государств, прежде всего бывших советских центральноазиатских республик. И вот почему!

Исламский Эмират Афганистан все больше трансформируется в религиозно-националистическое государство, контролируемое исключительно пуштунами. Да, во власти есть местные таджики и узбеки, но их постепенно смещают с должностей. Между тем, Вилаят Хорасан, остро нуждающийся в подпитке, напротив, претендует на преодоление этнических разногласий, фракционности и даже государственных границ.

Учредитель сайта Militant Wire политолог Лукас Уэббер, специализирующийся на геополитике и насильственных негосударственных акторах, пишет, что сейчас идет все больше сигналов, что вербовщиками ИГИЛ-Х созданы достаточно эффективные ячейки в Узбекистане, в том числе и потому, что официальный Ташкент поддерживает контакты с Талибаном для обеспечения своей безопасности.

По информации Уэббера, в 2015 году произошел вооруженный конфликт между Талибаном и запрещенным в России Исламским движением Узбекистана (ИДУ)***, созданным в 1996 году бывшими членами ряда преследуемых в Узбекистане политических партий и движений. Различные источники сообщили, что в провинции Забуль талибы устроили этническую чистку. Убитый в том же году Хафиз Саид Хан, активный член ИГИЛ, заявил, что «вероломный, ненормальный, националистический Талибан замучил узбеков, в том числе беззащитных женщин и детей, в ходе преступной резни».

Короче, в Афгане сегодня имеет место межэтнический конфликт «пуштуны vs узбеки», причем он усиливается, как считает, например, американское издание Eurasianet. При этом Талибан и руководство Узбекистана проводят регулярные и даже дружеские встречи на высоком уровне для обсуждения вопросов торговли и гуманитарной помощи. Так, 7 октября Абдулазиз Камилов, министр иностранных дел Узбекистана, встретился в Кабуле с главой МИД временного правительства Афганистана Амиром Ханом Муттаки. Стороны обсудили текущую ситуацию в стране, после чего глава МИД Узбекистана заявил, что Ташкент заинтересован в тесном сотрудничестве с Кабулом.

С учетом того, что в самом Узбекистане очень многие ненавидят, хоть и боятся свою коррумпированную власть, такие контакты имеют противоположный эффект. Возможно, именно поэтому узбекский филиал ИГИЛ вполне успешно продвигает пропаганду пуштунской ненависти к узбекам, которые якобы подвергаются этническим чисткам в Афганистане. Короче, сторонники Вилаята Хорасан показывают пальцем на Мирзиёева, президента Узбекистана, и муллу Мохаммада Хасана Ахунда, возглавляющего Исламский Эмират Афганистан, и говорят, что «эти двое» заодно с американцами, поэтому давят «правильный» ислам и являются еретиками-предателями.

И в самом деле, сейчас в Сети «гуляет» множество роликов, где пуштуны-талибы казнят игиловцев-узбеков, на фоне того, как руководство Талибана встречается с представителями США в Дохе.

Лукас Уэббер считает, что ИГИЛ-Х удалось сформировать среди многих узбеков отрицательное мнение как к своим властям во главе Мирзиёева, так и к националистическому Талибану. В частности, в Ташкенте среди молодежи стали вирусными фото «жестокого убийства талибами невинных узбекских беженцев, включая женщин и детей». Популярны также видеоролики, на которых «воинствующие узбеки вступают в отряды Исламского государства и воюют с неверными». Широко постятся комментарии, в которых говорится, что сотни, если не тысячи узбеков стекались из Узбекистана к «халифату» в Сирии и Ираке.

Автор Militant Wire уверен, что националистически-религиозная пропаганда несет куда большую опасность, чем отдельно националистическая и религиозная. Ташкенту в этой ситуации разумно было бы осудить или во всяком случае призвать к расследованию «этнические чистки», тем более фото- и видеодоказательства, если верить Уэбберу, и впрямь имеются. В противном случае, не исключается реальная подпитка ИГИЛ-Х боевиками из самого Узбекистана, тогда как Талибан, можно даже не сомневаться, начнет геноцид узбеков на своей территории.

Это в свою очередь еще больше усилит влияние местных джихадистов с прицелом уже на захват власти в Ташкенте. Не случайно среди тамошней интеллигенции крепнет ностальгия по СССР и русским солдатам, охраняющим их покой в прошлом, хотя бы потому, что растет страх перед религиозными фанатиками.

* Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

В мире,Амир Хан,Абдулазиз Камилов,Ашраф Ахмадзай,Исламская партия Туркестана,Талибан,МИД,Исламское государство,
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