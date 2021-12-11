«Мир через силу»: Кулеба назвал цель Украины в Донбассе

Целью Украины в настоящее время является обеспечение мира в Донбассе через силу. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своей статье, опубликованной в издании Foreign Affairs .

По словам украинского политика, в настоящее время США совместно с европейскими партнерами должны поговорить в президентом России Владимиром Путиным, чтобы выиграть время. При этом они должны способствовать укреплению Украины до такой степени, что «у России просто не будет осуществимого военного варианта для вторжения в нее». Именно тогда будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и привести Украину в ЕС и НАТО, отметил Кулеба.