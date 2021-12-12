В Южную Корею завезли "омикрон"-штамм из России

В Южной Корее выявили первый случай завоза штамма «омикрон». Человек, зараженный новым вариантом коронавируса, прибыл из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA).

Всего на 12 декабря в стране было зафиксировано 90 случаев заражения «омикроном», из низ 23 были завезены из-за границы, 67 человек инфицировались внутри страны.

Отмечается, что прибывший из России человек не является гражданином Южном Кореи, его гражданство не раскрывается. Известно, что он въехал в страну 27 ноября.

Помимо прилетевшего из РФ, «омикрон» за последние две недели также подтвердился у 17 человек, приехавших из ЮАР, Нигерии, Мозамбика, Эфиопии, Конго и Великобритании.