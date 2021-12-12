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1 час назад

В Южную Корею завезли "омикрон"-штамм из России

В Южной Корее выявили первый случай завоза штамма «омикрон». Человек, зараженный новым вариантом коронавируса, прибыл из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA).

В Южную Корею завезли "омикрон"-штамм из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Всего на 12 декабря в стране было зафиксировано 90 случаев заражения «омикроном», из низ 23 были завезены из-за границы, 67 человек инфицировались внутри страны.

Отмечается, что прибывший из России человек не является гражданином Южном Кореи, его гражданство не раскрывается. Известно, что он въехал в страну 27 ноября.

Помимо прилетевшего из РФ, «омикрон» за последние две недели также подтвердился у 17 человек, приехавших из ЮАР, Нигерии, Мозамбика, Эфиопии, Конго и Великобритании.

В России в настоящее время известно о четырех последовательностях штамма «омикрон» от двух носителей. Двое заразившихся новым вариантом коронавирусной инфекции прибыли из ЮАР.

В мире,Число заразившихся,РИА Новости,
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