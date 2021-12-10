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15 минут назад

Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу. Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".

Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Крыму
Фото: ReutersReuters

"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос стоит не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно как Донбасса, так и Крыма, может быть в целом по прекращению войны", — заявил Зеленский.

Он отметил, что существует возможность создания отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

По словам Зеленского, партнеры Киева из Европы и Соединенных Штатов поддерживают это предложение. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден и Зеленский по результатам телефонных переговоров призвали Россию принять меры к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины и дал ясно понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае дальнейшего военного вмешательства", — указано в заявлении Белого дома.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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