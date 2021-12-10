«План Лукашенко сорван»: в Германии сделали новое заявление по мигрантам

«Мы интенсивно обсуждали, как мы можем предоставить средства, чтобы эти люди... сейчас смогли получить помощь. Они не виноваты в своем бедственном состоянии, особенно многие дети. Поэтому нам не должно быть все равно», – цитирует Бербок РИА «Новости».

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По ее словам, именно благодаря «твердой позиции ЕС и оперативным санкциям» якобы был «сорван план» белорусского лидера Александра Лукашено «за счет невинных людей шантажировать Европу, а именно Польшу и прибалтийские страны».

Европейский суд по правам человека запретил Польше выдворять мигрантов в Беларусь. Об этом говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Как отмечается, решение относится только к тем беженцам, которые обратились за защитой к ЕСПЧ уже с территории Польши. "В большинстве обращений истцы заявляли, что находятся на польской территории (несколько ходатайств поступило также из Литвы и Латвии - прим. "РГ"), и просили, чтобы их не выдворяли в Беларусь. Суд постановил, что заявители не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории", - заявили в пресс-службе.

По ее данным, с 20 августа по 3 декабря в общей сложности было рассмотрено 47 таких ходатайств, поданных 198 заявителями. Все они просят предоставить им международную защиту, поскольку на родине их жизнь будет в опасности.

В ряде случаев ЕСПЧ принял решение, что мигранты должны быть обеспечены продуктами питания, водой, а также должны получать необходимое медицинское обслуживание.

Напомним, кризис на границе Польши и Беларуси обострился 8 ноября, когда там скопилось несколько тысяч беженцев. Они ждут возможности попасть на территорию ЕС, многие из них стремятся в Германию, которая обещала их принять. Попытки отдельных групп пересечь границу пресекаются польскими силовиками. Большинство из тех, кому все же это удается, выдворяются в Беларусь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Варшава не имеет права высылать мигрантов, которые уже пересекли границу и оказались на территории Польши, обратно в Белоруссию. По мнению российского дипломата, необходимость накладывать такие запреты говорит о проблемах с соблюдением прав человека в Европе. Ее слова прозвучали во время брифинга, трансляцию ведет RT.

«Я считаю, что это весьма симптоматично выданный запрет. Это предписание обеспечить лицам, которые спасаются от развязанных Западом же военных авантюр, какие-то минимальные гуманитарные стандарты и условия для выживания», — добавила Захарова.

Она также раскритиковала Польшу за использование спецсредств по отношению к протестующим у границы мигрантов и поиск нелегалов, которым удается проникнуть на ее территорию.

Варшава действительно выступает против того, чтобы принимать оказавшихся на границе с Белоруссией мигрантов. В основном прибывшие из стран Ближнего Востока также отмечают, что не собираются оставаться на территории Польши, а стремятся в Германию или другие страны ЕС. Однако Дублинский регламент, принятый в 2013-м и действующий по сей день, гласит, что прибывшие могут просить убежище в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза.

Белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет, заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

Эйсмонт заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий», передает РИА «Новости».

«Условие одно – их желание. Силой выталкивать в Ирак, Сирию или другие страны мы никого не будем», – добавила она.

Польские пограничники и представители других охраняющих границу силовых структур продолжают фиксировать попытки мигрантов нелегально попасть на территорию Польши из Белоруссии, в том числе силовыми методами. О новых случаях штурма границы информировали в четверг в Twitter польская погранохрана и министерство обороны республики.

"Мигранты по-прежнему ведут себя агрессивно и атакуют наших солдат и сотрудников", - сообщило оборонное ведомство.

Как информировала погранохрана Польши, всего 8 декабря были зафиксированы 80 попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. По итогам 7 декабря сообщалось о 51 такой попытке, 6 декабря их было 116.

"На участке, охраняемом отделениями в Дубиче-Церкевне и Черемхе, две группы силой форсировали границу", - указали пограничники.

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил решение о создании Европейского агентства для улучшения системы предоставления убежища. Сообщение об этом опубликовано на сайте Совета.

Согласно заявлению, агентство будет создано на базе Европейского офиса по предоставлению убежища, чтобы расширить оперативную и техническую помощь государствам-членам союза и способствовать сближению оценки заявлений о международной защите.

«Это [агентство] также будет способствовать нашему сотрудничеству с третьими странами, очень конкретным образом показывая силу наших совместных действий», — сказано в сообщении.

Новое агентство создается в рамках обсуждения нового Пакта ЕС по миграции. В документе предлагается усилить контроль на внешних границах Евросоюза и ускорить процесс рассмотрения запросов на предоставление убежища. Также в Пакте говорится о возможности для государств-членов не только принимать мигрантов, прибывших в одну из стран союза, но также брать на себя финансовые обязательства по выдворению не получивших право остаться в ЕС.

В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет работать над тем, чтобы блокировать все миграционные угрозы с помощью Шенгенского соглашения. Политик напомнила о миграционном кризисе, разразившемся в странах ЕС, соседствующих с Белоруссией и отметила, что объединения должны быть готовы к тому, что подобные инциденты повторятся.

Власти Литвы заявили, что намерены выплачивать мигрантам, возвращающимся на свою родину, по 1 тыс. евро. Об этом сообщает издание SparkChronicles со ссылкой на главу Министерства внутренних дел страны Агне Билотайте.

«После того, как мы отклонили большинство прошений об убежище, нам нужны решения, чтобы отправить мигрантов в страны их происхождения. Мы надеемся, что более высокая оплата увеличит число мигрантов, которые возвращаются добровольно», — уточнила глава ведомства.

По словам Билотайте, на содержание одного мигранта из бюджета Литвы требуется 11 тыс. евро в год.

«Поэтому мы ищем способы побудить мигрантов возвращаться добровольно», — сказала она.

До этого чиновники выплачивали согласившимся на то, чтобы уехать из страны, по 300 евро. Теперь сумма пересмотрена, также предполагается компенсация на покупку билета на самолет.

Данное предложение действует до 20 января 2022 года. Предоставляемые льготы будут финансироваться из средств Европейской комиссии. Литва средства получила для преодоления миграционного кризиса.

Часть беженцев, находящихся в транспортно-логистическом центре у границы Белоруссии с Польшей, заявила представителям Международной организации по миграции о готовности вернуться на родину.

«Большая группа беженцев, находящаяся в торгово-логистическом центре «Брузги», готова вернуться на родину в ближайшие дни», – передает Sputnik Беларусь со ссылкой на координатора по чрезвычайным ситуациям Международной организации по миграции Мохаммеда Рефаата.

По его словам, некоторые мигранты подходили в четверг к представителям организации и говорили, что хотели бы вернуться к себе домой. Сейчас организация собирает данные людей, чтобы организовать их возвращение. У многих людей ничего нет, и организация готова им предоставить документы и деньги.

Рефаат сообщил, что предоставление статуса беженца в ЕС для мигрантов – решение нескольких стран, и Международная организация по миграции никак не может на это повлиять. «Пока мы можем предложить только добровольное возвращение на родину», – подчеркнул представитель МОМ.

Представители организации доставили гуманитарную помощь для мигрантов. В ней – продуктовые наборы, они составлены из расчета на 1,5 тыс. человек на одну неделю. Сейчас в центре временного пребывания находится около тысячи беженцев.

Самолет авиакомпании Iraqi Airways с 417 иракскими мигрантами на борту вылетел в Эрбиль из Минска. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Национального аэропорта Минск.

"В 14:15 [совпадает с мск] борт Iraqi Airways вылетел из Национального аэропорта Минск в Эрбиль", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале воздушной гавани.

Уточняется, что на рейс было зарегистрировано 417 пассажиров, включая двух детей.