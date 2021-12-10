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32 минуты назад

Первый день Меркель на пенсии удивил немцев

Немецкий таблоид Bild рассказал, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель провела первый день «на пенсии». По данным газеты, до позднего вечера она оставалась в своем новом офисе.

Первый день Меркель на пенсии удивил немцев
Фото: ReutersReuters

В 08:20 Меркель вышла из своей берлинской квартиры и отправилась на личном авто в свой новый офис на бульваре Унтер-ден-Линден.

Позже она отправилась за покупками в супермаркет Hit Ullrich и отвезла их домой.

Затем экс-канцлер вернулась в свой новый офис и пробыла там до позднего вечера. Какой именно работой там занимается Меркель, пока неизвестно.

«Bild проверил, в 20:34 свет [в ее кабинете] все еще горел! Судя по всему, бывшему канцлеру предстоит еще многое сделать», - подчеркнул таблоид.

9 декабря стало для 67-летней Меркель первым днем вне большой политики после 16 лет на посту главы немецкого правительства.

СМИ обратили внимание на необычный выбор песни к церемонии ухода Меркель - она прощалась с работой композицией немецкой панк-рок певицы 70-х Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen («Ты забыл цветную пленку»).

Стало известно о еще одном контакте Путина и Меркель

Эта песня была хитом в поп-чартах Восточной Германии в 1974 году. СМИ отмечали, что выбором этой песни Меркель подчеркнула свою восточногерманскую идентичность - шаг, для нее нехарактерный. Песня исполняется от лица девушки, гневно отчитывающей своего парня - он взял в отпуск на остров Хиддензее только черно-белую пленку. Поклонники Хаген воспринимали песню как скрытую критику социалистической республики и ее серых будней.

Меркель отмечала, что в первое время после ухода со своего поста она планирует отдохнуть.

«Возможно, я попробую что-нибудь почитать, затем мои глаза устанут и я немного посплю, ну а потом, посмотрим, что будет дальше», - говорила она журналистам во время визита в США в июле.

В мире,Ангела Меркель,Нина Хаген,Bild,
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