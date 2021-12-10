Первый день Меркель на пенсии удивил немцев

Немецкий таблоид Bild рассказал, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель провела первый день «на пенсии». По данным газеты, до позднего вечера она оставалась в своем новом офисе.

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В 08:20 Меркель вышла из своей берлинской квартиры и отправилась на личном авто в свой новый офис на бульваре Унтер-ден-Линден.

Позже она отправилась за покупками в супермаркет Hit Ullrich и отвезла их домой.

Затем экс-канцлер вернулась в свой новый офис и пробыла там до позднего вечера. Какой именно работой там занимается Меркель, пока неизвестно.

«Bild проверил, в 20:34 свет [в ее кабинете] все еще горел! Судя по всему, бывшему канцлеру предстоит еще многое сделать», - подчеркнул таблоид.

9 декабря стало для 67-летней Меркель первым днем вне большой политики после 16 лет на посту главы немецкого правительства.

СМИ обратили внимание на необычный выбор песни к церемонии ухода Меркель - она прощалась с работой композицией немецкой панк-рок певицы 70-х Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen («Ты забыл цветную пленку»).

Эта песня была хитом в поп-чартах Восточной Германии в 1974 году. СМИ отмечали, что выбором этой песни Меркель подчеркнула свою восточногерманскую идентичность - шаг, для нее нехарактерный. Песня исполняется от лица девушки, гневно отчитывающей своего парня - он взял в отпуск на остров Хиддензее только черно-белую пленку. Поклонники Хаген воспринимали песню как скрытую критику социалистической республики и ее серых будней.

Меркель отмечала, что в первое время после ухода со своего поста она планирует отдохнуть.