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28 минут назад

Сноуден после решения суда в Лондоне назвал Ассанжа политзаключенным

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден назвал дело об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США пронизанным коррупцией. Об этом он сообщил в своем Twitter после решения лондонского суда.

Сноуден после решения суда назвал Ассанжа политзаключенным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Джулиан Ассанж — один из политзаключенных, отбывающих самый долгий срок в западном мире. Каждый уровень дела против него пронизан коррупцией и процессуальным злоупотреблением», — написал Сноуден.

В пятницу 10 декабря Высокий суд в Лондоне удовлетворил

запрос об апелляции Вашингтона, который пытался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию Ассанжа. Оно было вынесено судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер 4 января 2021 года. Адвокат Ассанжа собирается обжаловать этот вердикт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «поздравила» США с Днем прав человека словами об Ассанже. По ее словам, решение лондонского суда позорно.

«Это очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема», — заявила дипломат.

В мире,Мария Захарова,Эдвард Сноуден,Джулиан Ассанж,ЦРУ,Wikileaks,МИД,
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