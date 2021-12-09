Умер один из основателей группы Bronski Beat

На 62-м году жизни скончался еще один основатель группы Bronski Beat Стив Бронски. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на его бывшего коллегу по коллективу Джимми Сомервилла.

Фото: thesun.co.uk thesun.co.uk

Причину смерти в беседе с изданием он не уточнил.

«Грустно слышать, что Стив Бронски умер. Он был талантливым и мелодичным человеком. Работа с ним была веселой и захватывающей», — приводятся в материале слова Сомервилла.

В 2016 году в возрасте 56 лет от рака скончался второй участник и основатель группы Ларри Стейнбачек.