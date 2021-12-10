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20 минут назад

Сенатор США: «Байден выполняет приказы Путина»

Американский сенатор Марша Блэкберн обвинила лидера США Джо Байдена в исполнении приказов президента РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление политик выложила в своем Twitter.

Байдена обвинили в выполнении приказов Путина
Фото: ReutersReuters

«Джо Байден выполнил больше приказов Путина, чем потребностей американского народа», — пишет Блэкберн.

Это не первое подобное заявление сенатора. Ранее Блэкберн сообщила, что Байден гораздо больше критиковал российского лидера, не будучи президентом США. Однако сейчас, «когда ему приходится лично столкнуться с Путиным, он сдается», — пишет сенатор.

7 декабря Байден и Путин созвонились по видеосвязи и обсудили основные вопросы двухсторонней политики. Они разговаривали об иранской проблеме, вопросах безопасности, в том числе в киберпространстве, а также о расширении НАТО. По итогам обсуждения Россия и США создадут структуру для решения вопросов безопасности, сообщает RT. Президент РФ сказал, что переговоры прошли конструктивно и возможно продолжение диалога между странами.

В мире,Марша Блэкберн,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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