Байдена обвинили в выполнении приказов Путина

Это не первое подобное заявление сенатора. Ранее Блэкберн сообщила, что Байден гораздо больше критиковал российского лидера, не будучи президентом США. Однако сейчас, «когда ему приходится лично столкнуться с Путиным, он сдается», — пишет сенатор.

7 декабря Байден и Путин созвонились по видеосвязи и обсудили основные вопросы двухсторонней политики. Они разговаривали об иранской проблеме, вопросах безопасности, в том числе в киберпространстве, а также о расширении НАТО. По итогам обсуждения Россия и США создадут структуру для решения вопросов безопасности, сообщает RT. Президент РФ сказал, что переговоры прошли конструктивно и возможно продолжение диалога между странами.