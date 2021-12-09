Порошенко призвал подготовить «адские санкции» против России

"Жесткие санкции. Они нужны не после, а до того, как война уже произошла. Важно представить потенциальный пакет "адских санкций" до вторжения, чтобы цена за это была невыносимой", - высказался Порошенко во время видео-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?".