Порошенко призвал подготовить «адские санкции» против России

Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что Запад должен подготовить пакет "адских санкций" против России. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times отметил, что Россия якобы готовится к эскалации конфликта на востоке Украины. Со своей стороны, в МИД РФ ответили, что Киев перебрасывает на восток Украины тяжелое вооружение, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику.
"Жесткие санкции. Они нужны не после, а до того, как война уже произошла. Важно представить потенциальный пакет "адских санкций" до вторжения, чтобы цена за это была невыносимой", - высказался Порошенко во время видео-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?".
Ранее Порошенко призывал применить "адские санкции" против Белоруссии.
Кроме того, в МИД РФ уже обращали внимание, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада в свою очередь продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.