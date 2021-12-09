Китайцы сравнили обещания НАТО с туалетной бумагой

«Подстрекая Украину к провоцированию России, они в то же время громким голосом предупредили последнюю в СМИ, чтобы она не смела вторгаться, а затем в частном порядке их президент заявил, что если Россия не будет сопротивляться, ничего плохого не произойдет», – заключил он.