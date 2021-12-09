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37 минут назад

Китайцы сравнили обещания НАТО с туалетной бумагой

Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли и раскритиковали политику НАТО и США после переговоров американского президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Китайцы считают, что заявления глав альянса не заслуживают доверия, сообщает «Взгляд».

Китайцы сравнили обещания НАТО с туалетной бумагой
Фото: ReutersReuters

«Чем гарантии НАТО отличаются от туалетной бумаги? – От туалетной бумаги есть реальная польза!» – пошутил один из комментаторов.

При этом другой отметил, что «организация коллективных военных учений у дверей чужого дома, размещение наступательного оружия, его сборка и ратификация, а затем утверждения о том, что это кто-то другой представляет настоящую угрозу».

Как утверждают пользователи, деятельность НАТО только укрепляет сотрудничество Москвы и Пекина.

«Американский император невольно сделал китайско-российский союз очень прочным, и обе стороны теперь более уверены в себе, так что падение Соединенных Штатов не за горами», – заявил один из читателей.

Вместе с тем китайские пользователи поделились мнением и касательно украинского вопроса, который обсуждали главы государств.

«Российско-украинский вопрос обсуждают президенты России и США – вот где настоящая проблема! Разве этот вопрос не должен обсуждаться лидерами России и Украины или России и ЕС?» – подчеркнул один из комментаторов.

Другой читатель назвал США «двуличной и лицемерной страной, которая преследует лишь собственную выгоду».

«Подстрекая Украину к провоцированию России, они в то же время громким голосом предупредили последнюю в СМИ, чтобы она не смела вторгаться, а затем в частном порядке их президент заявил, что если Россия не будет сопротивляться, ничего плохого не произойдет», – заключил он.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ЕС,Деловая газета "Взгляд",
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