В Сети высмеяли Байдена, которого «вел за руку слепой»

Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после его поездки в Канзас-Сити в штате Миссури.

Во время посещения штаб-квартиры службы муниципального транспорта, Байден завел в помещение слепого участника мероприятия, сообщает РИА «Новости». Видео телевизионной сети C-SPAN опубликовала в соцсети местная журналистка Андреа Кэтрин.

«Кажется, слепой человек ведет Байдена. Боже мой», – подписала она ролик.

«Слепой ведет слепого», – пошутил другой пользователь.

Кроме того, пользователи обратили внимание на вопрос Байдена «Где я?» перед началом встречи. Позже Байден не смог произнести имя чиновника, в данном случае мэра Канзас-Сити Куинтона Лукаса.

«Трудно говорить без суфлера. Хотя в его случае, даже с суфлером возникают проблемы», – написал комментатор.

Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.