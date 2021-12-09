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1 час назад

На Украине решили штрафовать за отрицание «российской агрессии»

Украинские власти решили штрафовать за публичное отрицание «вооруженной агрессии» России и «временной оккупации» территории Украины. Соответствующий законопроект был одобрен кабинетом министров республики и направлен на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом сообщили во время заседания украинского правительства, трансляция которого проходила на YouTube.

На Украине решили штрафовать за отрицание «российской агрессии»
Фото: MOD Russia / globallookpress.comMOD Russia / globallookpress.com

Отмечается, что наказывать штрафом решили за публичное отрицание российской «агрессии», «временной оккупации» Россией территории Украины и попыток Москвы «легализовать аннексию».

Преступлением предложили признать соответствующие открытые обращения к двум и более лицам, а также «графическое изображение Крыма в составе другого государства или как отдельного территориального субъекта вне границ Украины».

Отмечается, что подобные действия предлагается квалифицировать как «надругательство над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины» и «унижение достоинства украинского народа». Они будут считаться противоправными и будут караться штрафом в размере от 630 до 1890 долларов (от 46,5 тысячи до почти 140 тысяч рублей). Наказание будет применяться к публичным деятелям, чиновникам и другим «политически значимым лицам».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Киев рассматривает возможность наказания жителей Донбасса за участие в выборах Государственной Думы. По его словам, подобные меры могут вступить в силу после того, как регион вернется под контроль украинских властей.

В мире,Алексей Арестович,Верховная Рада,Правительство Украины,Госдума,
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