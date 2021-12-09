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47 минут назад

США введут санкции против украинцев

Временно поверенный в делах США на Украине Кристина Квин анонсировала санкции против украинцев, которых Вашингтон считает причастными к коррупции. Об этом сообщает «Страна».

США введут санкции против украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О санкциях Квин рассказала во время своего выступления на конференции «Семь лет антикоррупционной реформы».

По ее словам, во второй половине дня 9 декабря будут объявлены ограничительные меры, которые демонстрируют «решимость США в привлечении к ответственности коррумпированных лиц».

«Вы, вероятно, некоторых из этих лиц, [против которых будут введены санкции], узнаете», - заявила Квин.

По данным «Страны», санкции будут объявлены на созванном по инициативе президента США Джо Байдена Саммите в поддержку демократии, в котором участвует Украина.

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В администрации США рассказывали, что в рамках саммита мировым лидерам предложат объявить о «конкретных мерах и обязательствах по проведению значимых внутренних реформ», цель которых - укрепление демократических институтов. Речь, в частности, может идти о разработке механизмов санкций за нарушения прав человека.

В мире,Кристина Квин,Джозеф Байден,Администрация США,
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