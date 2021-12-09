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38 минут назад

Зеленский оскорбил семью известного композитора

Президент Украины Владимир Зеленский случайно оскорбил семью композитора, народного артиста Украины Игоря Поклады. В Facebook супруга музыканта рассказала, что с ней связались из администрации президента и заявили, что Зеленский подготовил поздравление к 80-летию Поклада, которое отправят ему в мессенджер Viber.

Зеленский оскорбил семью известного композитора
Фото: EPAEPA

«Владимир Александрович! Это вы своим друзьям можете СМС сообщением напомнить о мелочах! А мужа поздравляли все лично! Если были в стране! Не было — ехали помощники, министры с цветами и орденами! Но, видимо, вам этого не понять», — написала Светлана, которая сочла подобный шаг со стороны главы государства унизительным.

Также супруга композитора рассказала, что Поклад пользуется только кнопочным телефоном и отметила, что Зеленскому легче «мертвых награждать», хотя ранее он клялся «вспоминать о живущих сегодня, а не после их смерти».

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«А награды… Да кому они нужны! Приезжайте к нам! Я Вам кучу бархатных коробочек покажу! Их даже воры, проникшие в квартиру, не взяли, разбросали по полу», — заключила Светлана, отметив, что еще с весны этого года власти хотят присвоить композитору очередное звание.

В мире,Владимир Зеленский,Администрация Президента РФ,
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