Зеленский оскорбил семью известного композитора

«Владимир Александрович! Это вы своим друзьям можете СМС сообщением напомнить о мелочах! А мужа поздравляли все лично! Если были в стране! Не было — ехали помощники, министры с цветами и орденами! Но, видимо, вам этого не понять», — написала Светлана, которая сочла подобный шаг со стороны главы государства унизительным.