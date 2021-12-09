Белый дом может заставить украинские власти уступить часть автономии Донбассу. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Associated Press.

«Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке», - отмечается в статье.

При этом, по мнению источников издания, такие действия Байден вынужден будет предпринять, чтобы убедить российского президента Владимира Путина отказаться от силового решения вопроса и вторжения на Украину.

В свою очередь бывший посол США на Украине Стивен Пайфер высказал мнение, что речь может идти о предоставлении Донбассу возможности вести самостоятельную политику в сферах здравоохранения, образования и охраны порядка.

«Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения», — подчеркнул Пайфер.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры. В Кремле рассказали, что одной из главных тем беседы стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».

В ходе переговоров американский лидер сделал акцент на «якобы угрожающем характере» передвижений войск РФ на границе с Украиной. В свою очередь Владимир Путин призвал не перекладывать ответственность на Россию, так как именно НАТО «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории» и наращивает военный потенциал у границ РФ.