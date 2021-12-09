Обзор иноСМИ: нападение на Донбасс и непредсказуемая Россия

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Фото: ТАСС ТАСС

«Российское вторжение на Украину? Бояться нужно другого»

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Чешский политолог Оскар Крейчи в интервью Parlamentní listy заявил, что опасности вторжения России на Украину нет. По словам Крейчи, он больше верит в нападение Киева на Донбасс.

Политолог обратил внимание, что Вашингтон, а затем и генеральный секретарь НАТО заявили, что возможное нападение России будет иметь серьезные «политические и экономические последствия». По его мнению, «любой, кто слышит невысказанное, наверняка заметил, что в формулировках не говорится о военных последствиях». Это означает, что Вашингтон и Брюссель не обещают Киеву военной помощи в случае крупного вооруженного конфликта. Заявления Запада он назвал скорее предупреждение украинским националистам, чем Москве: президент США «прямо сказал», что минские договоренности должны стать основой для разрешения кризиса, это хочет и Кремль.

«Россия - сильный и непредсказуемый игрок»

Польский политолог Даниэль Бучковский считает, что целью встречи президентов России и США была вовсе не деэскалация украинского кризиса: «Путин хочет по-другому расставить акценты в Европе, увеличить влияние России на то, что происходит на континенте». Эксперт заявил «Польскому радио», что Россия показывает себя сильным игроком, «частично непредсказуемым, который не боится бросить вызов Евросоюзу и НАТО».

Политолог Яцек Раубо добавил, что политика России стала «предсказуемой непредсказуемостью». По его мнению, Москва мастерски умеет использовать элементы экскалации конфликта: «Если Джо Байден вынужден говорить с Путиным, а по всему видно, что США пошли на этот шаг вынужденно, то значит, что Россия сыграла эффективно». По словам Раубо, Москве оказалось достаточно мобилизовать несколько сотен тысяч солдат, пригрозить впрямую или даже просто выслать сигнал о возможном применении силы, чтобы начать переговоры на равных.

«Перестаньте злить Россию»: ЕС грозит Москве новыми санкциями

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что ЕС введет против России новые санкции в случае эскалации украинского конфликта, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Фон дер Ляйен «жестко раскритиковала передвижения российских военных» и заявила, что ЕС будет вводить санкции в ответ на «все дальнейшие агрессивные действия и нарушения международного права».

«ИноСМИ» собрали комментарии немецких пользователей к этой статье. Пользователь под ником Approved_Nickname отметил, что Россия - сосед Германии и самый большой поставщик энергоносителей: «Мы должны перестать злить эту гордую нацию из-за каких-то пустяков. <…> Мы вредим себе самим». Anitiorthograph добавил, что в случае введения санкций «без русской нефти литр бензина будет стоить 2,50 евро».

Украина и «кухонный антисемитизм»

Украинские «Вести» рассказали о серии осквернений ханукальных менор (светильников, которые зажигаются в честь еврейского праздника Хануки) на Украине. Опрошенные изданием эксперты объяснили это процветающим в стране «кухонным антисемитизмом»: в быту считается нормальным поднимать неполиткорректные, расистские и антисемитские темы.

Собеседники издания отметили, что проявления антисемитизма напрямую связаны с уровнем образования общества в конкретном регионе – чем он ниже, тем больше там расистов и антисемитов. Израильский консул Олег Вишняков добавил, что антисемитизм укоренен в украинской культуре и истории: в традиционном украинском рождественском вертепе до сих пор существуют такие персонажи, как еврей, лях, цыган и москаль.

США отложат энергетические санкции против РФ

США не введут против России энергетические санкции даже в случае вторжения страны на Украину, сообщает CNN со ссылкой на трех американских чиновников. Они заявили, что энергетическая часть санкций - это «более экстремальный вариант», который Вашингтон придержит на крайний случай.