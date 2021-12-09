В Европе указали на нервозность Байдена на переговорах с Путиным

Президент США Джо Байден во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным испытывал нервозность. Об этом свидетельствует напористость заявлений, сделанных США после видеозвонка лидеров двух стран. Об этом заявил председатель аналитического центра Vision & Global Trends, итальянский политолог Тиберио Грациани, пишет «Лента.ру».
По его словам, заявления Госдепа и Белого дома в первую очередь были обращены к союзникам Штатов — Польше, Украине и Европейскому союзу, а не к России.
Как отметил Грациани, беседа президентов почти ничем не отличалась от саммита в Женеве, прошедшего в июне этого года. По его мнению, количество двусторонних встреч следует увеличить.
«Сейчас оба президента действуют в интересах международной аудитории», — сказал он.
Встреча между лидерами США и России состоялась 7 декабря. Она проходила по специальному каналу видеосвязи и продлилась два часа. Одной из главных тем для обсуждения стала напряженность вокруг Украины. После встречи заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд снова предупредила Москву о серьезных последствиях, которые ожидают ее в случае «нападения» на Украину. Она добавила, что США вместе с союзниками могут при необходимости изолировать Россию от мировой финансовой системы.