В Европе предупредили о риске тяжелой зимы из-за дефицита газа

Замглавы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский на полях XXIII Мирового нефтяного конгресса в Хьюстоне заявил, что газовые хранилища в Западной Европе заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими, а зимний сезон, скорее всего, будет тяжелым.

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«Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой», — цитирует РИА «Новости» его слова.

В среду впервые c октября цена на газ в Европе превысила 1 200 долларов за тысячу кубометров, повысившись на 8%. Вацлавский ожидает, что стоимость топлива останется на очень высоком уровне примерно до марта-апреля 2022 года, после чего упадет.

«Что это означает? Снижение будет существенным, однако все равно цены стабилизируются на гораздо более высоком уровне, нежели это было в прошлом», — сказал он.

На протяжении осени европейский газовый рынок лихорадило: если в августе фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то в октябре установили исторический рекорд — 1 937 долларов. Эксперты объясняли это низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.