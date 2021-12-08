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39 минут назад

Украинский генерал назвал ключ к "победе в войне" с Россией

Украине для «победы в войне» с Россией необходим ядерный арсенал, считает бывший глава Службы безопасности страны Игорь Смешко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский генерал назвал ключ к "победе в войне" с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экс-главы СБУ, при наличии ядерного арсенала Украина могла бы обойтись без помощи извне в противостоянии с Россией.

«Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация. <…> Тактическое ядерное оружие надо было сохранить», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Он также посетовал на недостаточную, по его мнению, помощь западных партнеров. По его словам, США и Европа должны были сделать для Украины гораздо больше «с учетом заслуг Украины перед западными странами с 1991 года».

На Украине предупредили Кремль о Третьей мировой войне

Ранее свой «план победы» над РФ озвучил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, Россию нужно «разорвать изнутри» «украинскими проектами», чтобы у Киева появился «люфт времени» стать членом Евросоюза.

В мире,Армия,Игорь Смешко,Владимир Омелян,ЕС,
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