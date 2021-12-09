Названы страны под угрозой исчезновения с лица Земли

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Болгарская журналистка Румяна Генадиева составила список государств, которым грозит исчезновение с лица Земли в ближайшие сто лет. Соответствующий материал опубликован в газете «Труд».

По мнению обозревателя, США рискуют распасться до XXII века из-за глубоких культурных и политических противоречий. Генадиева выразила уверенность, что Америка перестанет существовать, если какое-то важное событие не объединит жителей страны. В 2012 году все 50 штатов получили тысячи писем от американцев с просьбой об освобождении от членства в союзе, напомнила автор.

Великобритания также оказалась в списке государств, которым грозит распад. Решение Лондона о Брекзите одобрили не все части объединения, отметила автор. Шотландия может выйти из состава Соединенного Королевства в течение двух десятилетий, считает журналист.

Бельгия — еще одна западная страна, в которой существуют этнические разногласия между фламандцами и валлонами. Генадиева предположила, что в ближайшие 20 лет валлоны могут обрести независимость или сформировать союз с Францией.