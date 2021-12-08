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1 час назад

В США принца Гарри приняли за продавца рождественских елок

В США принц Гарри и его жена Меган Маркл попали в неловкую ситуацию во время новогоднего шопинга. Герцога Сассекского ошибочно приняли за продавца рождественских елок, пишет газета Daily Express.

Совершавший покупки принц Гарри попал в неловкую ситуацию
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Казус произошел в магазине, расположенном неподалеку от дома пары в Санта-Барбаре (штат Калифорния).

Фотография Кейт Миддлтон привела принца Уильяма в ярость

Как сообщает издание, один из юных посетителей магазина не признал члена королевской семьи в принце Гарри, и спросил у него, «работает ли он здесь».

«Меган и принц Гарри пришли ко мне на работу, и мы продали им рождественскую елку. Это было очень неприятно, но интересно. В магазине была еще одна семья. Их маленький сын подбежал и спросил, работает ли он здесь. Мальчик не узнал принца. Честно говоря, они показались очень хорошими людьми. Меган проявила доброжелательность, а Гарри говорил и вел себя прохладно», — приводит издание слова сотрудника магазина Джеймса Алмагера.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения провести рождество с Елизаветой II.

До этого стало известно, что Опра Уинфри удалила интервью с Меган Маркл и принцем Гарри. Ролик был удален без какого-либо предупреждения.

Интервью вышло 8 марта на американском канале CBS. В нем Гарри и Меган на протяжении двух часов откровенно говорили с телеведущей о своей жизни в качестве членов королевской семьи Великобритании.

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