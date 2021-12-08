Совершавший покупки принц Гарри попал в неловкую ситуацию

«Меган и принц Гарри пришли ко мне на работу, и мы продали им рождественскую елку. Это было очень неприятно, но интересно. В магазине была еще одна семья. Их маленький сын подбежал и спросил, работает ли он здесь. Мальчик не узнал принца. Честно говоря, они показались очень хорошими людьми. Меган проявила доброжелательность, а Гарри говорил и вел себя прохладно», — приводит издание слова сотрудника магазина Джеймса Алмагера.