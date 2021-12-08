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15 минут назад

Меркель рассказала новому канцлеру ФРГ о своем единственном желании

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила своего преемника Олафа Шольца с победой и рассказала ему о своем единственном желании, пишет Пятый канал.

Меркель рассказала новому канцлеру ФРГ о своем единственном желании
Фото: EPAEPA

«Поскольку я не являюсь членом бундестага, я не могла до сих пор лично поздравить Олафа Шольца. Поэтому хочу это наверстать: сердечно поздравляю, уважаемый господин канцлер, дорогой Олаф Шольц», — сказала Меркель на заседании парламента Германии, трансляция которого велась на сайте бундестага.

Меркель добавила, что просит нового канцлера «взять в свои руки ведомство и работать на благо страны». По словам политика, это ее единственное желание.

Шольц победил на выборах в ФРГ с 395 голосами в бундестаге. Церемония инаугурации состоялась в среду, 8 декабря, в Берлине.

За неделю до этого Меркель, которая занимала пост канцлера 16 лет, торжественно проводили на пенсию. По словам экс-канцлера, она планирует посвятить время себе, прогулкам на свежем воздухе и чтению книг. В свою очередь политологи считают, что ее отдых вряд ли продлится долго. Возможно, она вскоре займется наукой и будет преподавать в одном из университетов.

Президент России Владимир Путин в телеграмме экс-канцлеру выразил искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу. В своем послании он обращался к Меркель на «ты».

В мире,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Владимир Путин,Бундестаг,
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