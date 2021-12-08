Глава Киевской городской администрации Виталий Кличко неожиданно запел на открытии сессии Киевского городского совета. Видеозапись публикует телеграм-канал «Украина сейчас».

На открытии сессии произошла техническая накладка, и гимн Украины, который должен был заиграть перед заседанием, не включился.

После небольшой паузы Виталий Кличко положил правую руку на сердце и сказал: «Не будем ждать – все вместе». После этого он начал петь слова украинского гимна, а весь зал встал и подхватил.

Запись исполнения гимна Кличко и депутатов столичной администрации стала вирусной в соцсетях. Украинские пользователи отметили, что мэр «пел душевно».