Байден озвучил позицию США по вопросу применения военной силы против России

«Идея, что США собираются в одностороннем порядке использовать силу для противодействия вторжению России в Украину, сейчас не соответствует нашим планам», — сказал Байден.

При этом, по его словам, во время саммита с президентом России он предупредил Владимира Путина о готовности Америки ввести против РФ суровые экономические санкции в случае ее вторжения на Украину.