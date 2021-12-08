Байден озвучил позицию США по вопросу применения военной силы против России

Соединенные Штаты Америки не рассматривают идею применения военной силы из-за разногласий с Россией по Украине. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Его слова приводит Twitter-аккаунт The Recount.
«Идея, что США собираются в одностороннем порядке использовать силу для противодействия вторжению России в Украину, сейчас не соответствует нашим планам», — сказал Байден.
При этом, по его словам, во время саммита с президентом России он предупредил Владимира Путина о готовности Америки ввести против РФ суровые экономические санкции в случае ее вторжения на Украину.
Также Байден подчеркнул, что США и НАТО планируют изучить вопрос о предоставлении гарантий безопасности России.