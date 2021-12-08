Меркель появилась в рекламе Ikea

Германское подразделение компании Ikea выпустило рекламу с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

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На снимке, который публикует телеграм-канал РБК, Меркель сидит в кресле и смотрит в окно. Надпись на билборде гласит: «Наконец-то дома».

ТК РБК

8 декабря депутаты бундестага избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии. За его кандидатуру проголосовали 395 депутатов из 736. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер формально утвердил решение. Позже Шольц и члены его кабинета министров приняли присягу.

Ангела Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру, поздравила его с вступлением в должность и пожелала успехов.