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48 минут назад

«Наконец-то дома»: Меркель появилась в рекламе Ikea

Германское подразделение компании Ikea выпустило рекламу с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель появилась в рекламе Ikea
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимке, который публикует телеграм-канал РБК, Меркель сидит в кресле и смотрит в окно. Надпись на билборде гласит: «Наконец-то дома».

ТК РБК

8 декабря депутаты бундестага избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии. За его кандидатуру проголосовали 395 депутатов из 736. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер формально утвердил решение. Позже Шольц и члены его кабинета министров приняли присягу.

Ангела Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру, поздравила его с вступлением в должность и пожелала успехов.

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Меркель занимала пост канцлера Германии с 22 ноября 2005 года. Ей не хватило всего нескольких дней для того, чтобы установить абсолютный рекорд пребывания на этом посту. Нынешний рекорд принадлежит Гельмуту Колю — 5870 дней в должности. Меркель обошла бы его, если бы ушла в отставку после 19 декабря.

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