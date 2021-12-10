Союзники США испугались переговоров Байдена с Россией по НАТО

Президент США Джо Байден сделал Москве значительную дипломатическую уступку, направленную на предотвращение вторжения в Украину, дав понять, что он хочет созвать встречу между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить претензии Владимира Путина к Североатлантическому альянсу, полагает Тhe Financial Times.
Выступая через день после телефонного разговора с лидером России, президент США сказал, что надеется объявить о переговорах на высоком уровне к пятнице, «чтобы обсудить озабоченности России по поводу НАТО в целом».
В ходе переговоров будет рассмотрен вопрос, «сможем ли мы выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения температуры на восточном фланге», — добавил Байден.
Президент США выразил надежду, что в число участников войдут не только Вашингтон и Москва, но и «по крайней мере четыре основных союзника по НАТО», хотя он отказался назвать конкретные страны.