Союзники США испугались переговоров Байдена с Россией по НАТО

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Выступая через день после телефонного разговора с лидером России, президент США сказал, что надеется объявить о переговорах на высоком уровне к пятнице, «чтобы обсудить озабоченности России по поводу НАТО в целом».

В ходе переговоров будет рассмотрен вопрос, «сможем ли мы выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения температуры на восточном фланге», — добавил Байден.