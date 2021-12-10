В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
1 час назад

Байден идет на дипломатическую уступку России

Президент США Джо Байден сделал Москве значительную дипломатическую уступку, направленную на предотвращение вторжения в Украину, дав понять, что он хочет созвать встречу между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить претензии Владимира Путина к Североатлантическому альянсу, полагает Тhe Financial Times.

Союзники США испугались переговоров Байдена с Россией по НАТО
Фото: ReutersReuters

Выступая через день после телефонного разговора с лидером России, президент США сказал, что надеется объявить о переговорах на высоком уровне к пятнице, «чтобы обсудить озабоченности России по поводу НАТО в целом».

В ходе переговоров будет рассмотрен вопрос, «сможем ли мы выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения температуры на восточном фланге», — добавил Байден.

Президент США выразил надежду, что в число участников войдут не только Вашингтон и Москва, но и «по крайней мере четыре основных союзника по НАТО», хотя он отказался назвать конкретные страны.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Financial Times,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители