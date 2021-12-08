Во Франции задержаны планировавшие теракты боевики

В столичном регионе Франции Иль-де-Франс задержали двоих мужчин по подозрению в планировании теракта на Рождество, сообщает BFM TV.

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Обоим задержанным – по 23 года. Полиция подозревает, что они планировали атаку с ножом на случайных прохожих во время рождественских праздников в нескольких людных местах: торговых центрах, университетах и на многолюдных улицах.

Подозреваемых заключили под стражу на время расследования, которое проводит антитеррористическая прокуратура. Один из них признал вину.

Дома у задержанных нашли джихадистскую литературу и пропагандистские буклеты запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».