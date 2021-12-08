В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
27 минут назад

Готовились стать «мучениками»: во Франции задержаны планировавшие теракты боевики

В столичном регионе Франции Иль-де-Франс задержали двоих мужчин по подозрению в планировании теракта на Рождество, сообщает BFM TV.

Во Франции задержаны планировавшие теракты боевики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обоим задержанным – по 23 года. Полиция подозревает, что они планировали атаку с ножом на случайных прохожих во время рождественских праздников в нескольких людных местах: торговых центрах, университетах и на многолюдных улицах.

Отрезал голову за оскорбление пророка: выходец из России в Париже убил учителя

Подозреваемых заключили под стражу на время расследования, которое проводит антитеррористическая прокуратура. Один из них признал вину.

Дома у задержанных нашли джихадистскую литературу и пропагандистские буклеты запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

По информации газеты Le Parisien, террористы планировали быть убитыми полицией и прослыть «мучениками» среди джихадистов.

В мире,Исламское государство,Business FM,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители