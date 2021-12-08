Меркель попросила Шольца выполнить одно ее желание

«Поскольку я не являюсь членом бундестага, я не могла до сих пор лично поздравить Олафа Шольца. Поэтому хочу это наверстать: сердечно поздравляю, уважаемый господин канцлер, дорогой Олаф Шольц», — поздравила политика экс-канцлер. Меркель также попросила его выполнить одно ее желание: работать во благо Германии и «взять бундестаг в свои руки».