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2 часа назад

Меркель попросила Шольца выполнить одно ее желание

Ангела Меркель торжественно передала главе социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафу Шольцу свои полномочия в качестве канцлера ФРГ и поздравила его с избранием. Об этом пишет ТАСС.

«Поскольку я не являюсь членом бундестага, я не могла до сих пор лично поздравить Олафа Шольца. Поэтому хочу это наверстать: сердечно поздравляю, уважаемый господин канцлер, дорогой Олаф Шольц», — поздравила политика экс-канцлер. Меркель также попросила его выполнить одно ее желание: работать во благо Германии и «взять бундестаг в свои руки».

Согласно законам ФРГ, канцлер избирается тайным голосованием без прений, уже в первом туре. Собравшиеся 8 декабря депутаты проголосовали за политика большинством — 395 голосами из 736.

Меркель покинет пост канцлера под песню о дожде из красных роз

Таким образом, законодатели завершили 16-летний период правления экс-канцлера Ангелы Меркель. Действующая глава правительства Германии сложила полномочия сразу после избрания Шольца.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Бундестаг,ИТАР-ТАСС,
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