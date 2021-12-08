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12 минут назад

Зеленский позитивно оценивает факт разговора Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает факт переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом России. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Переговоры президентов Путина и Байдена в формате видеоконференции прошли накануне, они продлились немногим более двух часов.

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В частности, Путин в разговоре с Байденом выразил серьёзную озабоченность в связи с действиями Киева в отношении Донбасса.

Переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского состоятся 9 декабря.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА Новости,
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