Экс-посол США в России назвал «победу Путина»

«Это победа Путина. Имея в виду, что у Байдена и его администрации не было хорошего выбора на этот счет. Любят говорить, что американские санкции могли бы затормозить эту программу, но 95% уже сделано. Немецко-американские отношения — тоже главная тема для Байдена. Я действительно считаю, что для Путина это была успешная игра», - заявил Макфол в эфире радиостанции «Эхо Москвы».