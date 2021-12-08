Экс-посол США в России назвал «победу Путина»

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол назвал «победой Путина» исключение санкций против «Северного потока - 2» из оборонного бюджета США на 2022 финансовый год.
По мнению американского дипломата, это решение принято, поскольку газопровод почти готов к запуску, а для президента США Джо Байдена важны хорошие отношения с Германией.
«Это победа Путина. Имея в виду, что у Байдена и его администрации не было хорошего выбора на этот счет. Любят говорить, что американские санкции могли бы затормозить эту программу, но 95% уже сделано. Немецко-американские отношения — тоже главная тема для Байдена. Я действительно считаю, что для Путина это была успешная игра», - заявил Макфол в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Ранее Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. В нем не будет положений о введении санкций против «Северного потока – 2» и том, что администрация США обязана предоставлять Конгрессу доклады о газопроводе на регулярной основе.
Из документа также исчезло положение о запрете на приобретение и продажу гражданами США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.