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54 минуты назад

Илон Маск избавился от последней недвижимости

Основатель и владелец компаний Space X и Tesla Илон Маск продал свой последний дом – виллу в калифорнийском Хиллсборо – и официально стал бездомным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Илон Маск официально стал бездомным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее он уже продал несколько объектов недвижимости, и поместье со столетней историей в Хиллсборо оставалась его последним владением. Объект ушел за 32 млн доллара неназванному покупателю, хотя год назад Маск планировал продать его за 37,5 млн долларов.

Владельцем поместья Илон Маск стал в 2017 году, заплатив за него 23,4 млн долларов. В особняке 1912 года постройки 7 спален, 10 ванных комнат, кухня, танцевальный зал, библиотека с кожаными стенами, а также гараж на 11 автомобилей и бассейн.

Ранее Илон Маск пообещал избавиться от всего недвижимого имущества на Земле, так как его больше интересует жизнь на Марсе.

В мире,Илон Маск,
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