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1 час назад

Минск пригрозил Украине локальной войной

Глава Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что действия Украины на границе могут привести к «локальной войне». Об этом сообщает БЕЛТА.

Так Вольфович прокомментировал учения, проведенные Киевом на границе с Белоруссией. В учениях, прошедших в конце ноября, были задействованы подразделения МВД Украины, вооруженные силы и пограничники.

«Этим заявлением Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной»

На Украине заявили, что целью учений было решение гуманитарных задач - оказание помощи мигрантам, установка пунктов временного пребывания и пунктов обогрева.

Комментируя учения, Вольфович подчеркнул, что Украина «начала занимать недружественную позицию» по отношению к Белоруссии.

«Они смотрят на Запад (или им диктуют) и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения. <…> Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе <…>, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты», - заявил он.

Вольфович предположил, что украинцы «смотрят на поляков», которые борются с мигрантами с помощью водометов и слезоточивого газа.

«Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось», - подчеркнул он.

Глава Совбеза отметил, что недавно боевой вертолет Вооруженных сил Украины нарушил границу. Он предположил, что это могло быть и провокацией, и «простым разгильдяйством летчиков».

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