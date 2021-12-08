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33 минуты назад

Софии Сапеге предъявили окончательное обвинение по четырем статьям УК Белоруссии

Белорусские следователи предъявили окончательное обвинение гражданке Российской Федерации Софии Сапеге по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии, среди которых разжигание социальной вражды. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Следственного комитета республики Дмитрий Гора.

Софии Сапеге предъявили окончательное обвинение в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них - разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов", - отметил глава следственного ведомства.

По его словам, в ближайшее время уголовное дело будет предъявлено для ознакомления.

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