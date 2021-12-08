Тело мигранта обнаружили на границе Польши и Белоруссии

В Польше на границе с Белоруссией было обнаружено тело нелегального мигранта из Нигерии . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Подляского воеводства.

"Тело мужчины, при котором был рюкзак и нигерийский паспорт, было обнаружено в лесу в районе Ольховки Наревского района", - сказано в сообщении полиции.

На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов из стран Востока и Африки в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны. При этом в создании миграционного кризиса Евросоюз обвиняет Белоруссию, а именно президента страны Александра Лукашенко. Все эти обвинения Минск отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.