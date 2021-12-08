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1 час назад

Тело мигранта из Нигерии обнаружили на границе Польши и Белоруссии

В Польше на границе с Белоруссией было обнаружено тело нелегального мигранта из Нигерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Подляского воеводства.

Тело мигранта обнаружили на границе Польши и Белоруссии
Фото: ReutersReuters

"Тело мужчины, при котором был рюкзак и нигерийский паспорт, было обнаружено в лесу в районе Ольховки Наревского района", - сказано в сообщении полиции.

На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов из стран Востока и Африки в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны. При этом в создании миграционного кризиса Евросоюз обвиняет Белоруссию, а именно президента страны Александра Лукашенко. Все эти обвинения Минск отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

Ранее стало известно, что среди мигрантов, которые стремятся нелегально проникнуть в Польшу из Белоруссии стали появляться граждане РФ, являющиеся уроженцами Чечни. Об этом заявила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

"Мы уже раньше задерживали выходцев из Чечни", - подчеркнула представитель Пограничной стражи.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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