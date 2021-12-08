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18 минут назад

Белый дом назвал "Северный поток -2" рычагом давления на Москву

Администрация президента США считает, что российский проект «Северный поток-2» — рычаг давления на Москву, чтобы она не рисковала вторжением на Украину, сообщает РИА Новости.

Белый дом назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как ожидает Вашингтон, трубопровод будет остановлен, если Россия вторгнется на Украину. По сообщению Белого дома, судьба газопровода в украинском контексте является одним из ведущих приоритетов для США. Госдеп заявил, что российский газовый проект, предназначенный для экспорта топлива в Европу, будет приостановлен в случае вторжения на Украину.

Как сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, уже ведутся консультации с новым правительством Германии, от позиции которой зависит ввод в эксплуатацию газопровода. При этом отмечается «готовность к решительным действиям».

Как сообщалось ранее, американские законодатели исключили пункт о введении санкционных мер против газопровода «Северный поток - 2» из проекта оборонного бюджета страны. До этого Администрация американского лидера Джо Байдена добивалась исключения этого положения из проекта. Также в документе отсутствуют санкции по суверенному долгу России.

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