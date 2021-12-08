Белый дом назвал "Северный поток -2" рычагом давления на Москву

Администрация президента США считает, что российский проект «Северный поток-2» — рычаг давления на Москву, чтобы она не рисковала вторжением на Украину, сообщает РИА Новости.
Как ожидает Вашингтон, трубопровод будет остановлен, если Россия вторгнется на Украину. По сообщению Белого дома, судьба газопровода в украинском контексте является одним из ведущих приоритетов для США. Госдеп заявил, что российский газовый проект, предназначенный для экспорта топлива в Европу, будет приостановлен в случае вторжения на Украину.
Как сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, уже ведутся консультации с новым правительством Германии, от позиции которой зависит ввод в эксплуатацию газопровода. При этом отмечается «готовность к решительным действиям».
Как сообщалось ранее, американские законодатели исключили пункт о введении санкционных мер против газопровода «Северный поток - 2» из проекта оборонного бюджета страны. До этого Администрация американского лидера Джо Байдена добивалась исключения этого положения из проекта. Также в документе отсутствуют санкции по суверенному долгу России.