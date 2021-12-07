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1 час назад

Анонсирован разговор Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден в четверг, 9 декабря поговорит с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

Анонсирован разговор Байдена и Зеленского
Фото: ReutersReuters

«Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в четверг. Это будет вслед за вчерашней дискуссией между президентом Зеленским и госсекретарем [США Энтони] Блинкеном», - сказал Салливан на брифинге в Белом доме, который был посвящен состоявшемуся разговору российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее Офис Зеленского сообщил, что президенты США и Украины проведут телефонный разговор после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, но дата не называлась.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря по видеосвязи, они длились около двух часов. Журналистам показали первые кадры общения, далее встреча проходила тет-а-тет. Как впоследствии сообщил Кремль, переговоры носили откровенный и деловой характер.

В мире,Джейк Салливан,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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