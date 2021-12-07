Анонсирован разговор Байдена и Зеленского

«Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в четверг. Это будет вслед за вчерашней дискуссией между президентом Зеленским и госсекретарем [США Энтони] Блинкеном», - сказал Салливан на брифинге в Белом доме, который был посвящен состоявшемуся разговору российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.