Зеленский ввел санкции из-за Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избирательных комиссий республики. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

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Под санкции попали несколько десятков кандидатов от разных российских политических партий, а также членов избирательных комиссий Крыма, в частности, глава крымского избиркома Михаил Малышев и депутат Госдумы от «Единой России» Константин Бахарев.

Санкции в отношении Малышева и большинства других физлиц введены сроком на 10 лет, Бахарев попал под ограничения бессрочно.

Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита, запрет вывода капитала с Украины, запрет на участие в приватизации государственной собственности и прочее.