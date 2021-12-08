Макрону напомнили, как Крым отобрали у русских

Читатели французского издания Le Figaro напомнили президенту Эмманюэлю Макрону о том, как Крым оказался в составе Украины. Это произошло в ответ на заявление президента Франции о росте напряжённости между Киевом и Москвой и уважении странами Запада суверенитета Украины.

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Издание опубликовало заявление Елисейского дворца, в котором сообщалось, что между РФ и Украиной наблюдается «рост напряжённости». В этой связи лидеры Франции, Германии, США, Италии и Великобритании «преисполнены решимости» уважать суверенитет Киева.

В ответ на это французские читатели напомнили западным лидерам о ситуации в Донбассе и о том, как Крым в XX веке оказался в составе Украины.

Даже не могут высказаться с симпатией по поводу страданий Донбасса и его жителей! Лидеры, о которых идет речь, являются мошенниками;

Пора Макрону подумать о суверенитете Парижа. Это надо сделать до того, как заботиться о других;

Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году. А до этого он был русским;

Украина не входит в число стран, находящихся под западным влиянием. Хватит уже вмешиваться в дела других стран, — высказались французские пользователи.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину, которое произойдёт, предположительно, в начале 2022 года.