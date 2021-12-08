Макрону напомнили, как Крым отобрали у русских

Читатели французского издания Le Figaro напомнили президенту Эмманюэлю Макрону о том, как Крым оказался в составе Украины. Это произошло в ответ на заявление президента Франции о росте напряжённости между Киевом и Москвой и уважении странами Запада суверенитета Украины.
Издание опубликовало заявление Елисейского дворца, в котором сообщалось, что между РФ и Украиной наблюдается «рост напряжённости». В этой связи лидеры Франции, Германии, США, Италии и Великобритании «преисполнены решимости» уважать суверенитет Киева.
В ответ на это французские читатели напомнили западным лидерам о ситуации в Донбассе и о том, как Крым в XX веке оказался в составе Украины.
Даже не могут высказаться с симпатией по поводу страданий Донбасса и его жителей! Лидеры, о которых идет речь, являются мошенниками;
Пора Макрону подумать о суверенитете Парижа. Это надо сделать до того, как заботиться о других;
Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году. А до этого он был русским;
Украина не входит в число стран, находящихся под западным влиянием. Хватит уже вмешиваться в дела других стран, — высказались французские пользователи.
Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину, которое произойдёт, предположительно, в начале 2022 года.
Накануне СМИ сообщили о том, что США не исключают введения новых санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. Ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT. Кроме того, под действие санкций могут подпасть российские энергетические компании.